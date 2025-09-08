Las fotos íntimas en la cama de una de las hijas de Marcelo Tinelli con su nuevo novio: ¿quién es?

Una de las hijas de Marcelo Tinelli volvió a apostar al romance y lo confirmó sutilmente en sus redes. Se trata de la más chica, Juana Tinelli , quien tras confirmar su separación de Camilo Castagnola , se la vinculó con un nuevo muchacho, hijo de un empresario. ¿Quién es?

Las fotos en ropa interior y un video en TikTok, advirtieron indicios de intimidad con un joven identificado por varios portales como Bautista Cuiña . Las imágenes generaron repercusión inmediata y reavivaron el interés mediático sobre la vida privada de la hija menor de Marcelo Tinelli.

Las publicaciones que desataron el rumor incluyen un posteo de Instagram donde, además de fotos sensuales de la joven, se alcanzan a ver unos pies masculinos sobre una cama deshecha. En el pie de una de esas publicaciones aparece la expresión “Qué goce”, que fue replicada en redes.

También circuló un video en TikTok en el que la joven y el hombre aparecen realizando un challenge desde la cama, lo que avivó las especulaciones sobre un vínculo más allá de la amistad.

¿Quién es Bautista Cuiña?

Cuiña es estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano, es hijo del empresario del rubro electrodoméstico Rodolfo “Fito” Cuiña. Según Teleshow, los amigos de la pareja aseguran que se conocieron por amistades en común, empezaron su noviazgo, bajo total secreto, luego de un acercamiento en un boliche de la Costanera.

El posible romance aparece semanas después de que Juanita confirmara públicamente su separación de Camilo Castagnola.