Marcelo Tinelli liquidó a Pampito luego de difundir un rumor sobre su relación con Milett Figueroa

La credibilidad del romance entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa vuelve a ser puesta en entredicho, esta vez por declaraciones realizadas en el programa de chimentos de El Trece que alimentan las teorías sobre un pacto de conveniencia entre el mediático conductor y la modelo peruana. Lejos de apaciguarse, los rumores encontraron un nuevo eco en los comentarios de Pampito , quien aseguró tener información de una fuente interna.

Este jueves en Puro Show (El Trece), el coequiper de Matías Vázquez fue el encargado de exponer los detalles de esta versión, afirmando: “Lo que a mí me aseguran es que lo de Tinelli con Milett no es una relación real, que es todo ‘cartón pintado’, que Milett vino porque está por arrancar a grabar la segunda temporada de Los Tinelli, que le fue muy bien y que a mí me gustó mucho. Me parece que Tinelli hizo una cosa que estuvo muy interesante”. Y agregó: “Y lo que me dijeron en un evento, al pasar, es que Milett viene por pocos capítulos y que en la serie harían la ruptura”, señalando que su informante es “alguien cercano a ellos”.

El tenso cruce entre Marcelo Tinelli y Pampito inició con el rumor que contó el periodista en Puro Show.

Absolutamente molesto por estas declaraciones de Pampito, sin dudarlo, Marcelo Tinelli salió al cruce y le respondió al periodista usando su cuenta de X. “Hola @PampitoOk. Siento que tenés que ser respetuoso y decir la verdad”, disparó el conductor del Bailando.

“No sé cuáles son tus fuentes ni tu intención, pero nada de lo que decís es verdad”, continuó Tinelli en el furioso mensaje. Sobre Milett Figueroa explicó que está en Buenos Aires por que lo fue a ver a él, a su novio y por que van a grabar el reality. Por último agregó que las flores se las regaló él mismo.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 20.38.23 Marcelo Tinelli bajó el tono de su enojo. Foto: X @PampitoOk

Frente a ese fuerte descargo de Marcelo a Pampito no le quedó otra opción que responderle: “Hola Marcelo, ¿cómo estás? Como aclaré en el programa, “fue un chisme de pasillo”, me lo contó alguien que va a participar en el reality. De las flores no dije nada. Todo va con mucho respeto. Saludos”. De esta manera el periodista aclaró lo sucedido para evitar mayores conflictos con Tinelli.

“Todo bien. Entendido. Fuerte abrazo y me escribís o me llamás cuando quieras”, expresó Marcelo en un tono pacífico y conciliador.