El reencuentro de Marcelo Tinelli y Mario Pergolini que terminó con años de tensión

Marcelo Tinelli habló, bromeó y desarmó cualquier mito sobre su supuesta enemistad con Mario Pergolini . Fue en un evento que reunió a figuras del espectáculo en el Teatro Colón. Frente a un auditorio lleno de personalidades, los dos referentes de la televisión argentina tuvieron un reencuentro después de mucho tiempo y dejaron atrás la tensión que los enfrentó durante décadas.

El encuentro ocurrió durante la gala por los 80 años del diario Clarín, donde además estuvieron presentes Susana Giménez y otras estrellas de la pantalla. Entre risas y chistes cargados de ironía, Tinelli contó que el diálogo con Pergolini fue natural, recordando los inicios de ambos en la radio Rock and Pop y la coincidencia generacional de sus hijos.

En Intrusos, Marcelo Tinelli detalló que el clima fue distendido y que incluso disfrutó del humor ácido de Mario, al que respondió con la misma chispa. Según relató, no hubo reproches ni tensión, sino una charla franca entre dos colegas que compartieron una época de competencia televisiva que marcó los noventa. La anécdota dejó en claro que la rivalidad quedó en el pasado.

Lo curioso fue la confesión de Tinelli sobre la posibilidad de visitar el nuevo programa de Pergolini. Aunque aseguró tenerle un gran cariño, reconoció que no está seguro de querer volver como invitado a la televisión. Con un tono cómplice, le dijo directamente a Mario que no sabe si aceptaría la invitación y que lo pensaría con calma antes de dar una respuesta.

El conductor también recordó un comentario irónico que surgió durante la conversación. Pergolini le dijo que se fue de El Trece cuando él llegó, y que aquella coincidencia marcó el rumbo de sus carreras. Tinelli, entre risas, devolvió la broma imaginando que si algún día Mario volviera al canal, el que tendría que irse sería él.