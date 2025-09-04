La pareja del conductor rompió el silencio en LAM al arribar al país y fue contundente con sus declaraciones en medio de los rumores.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli enfrentaron durante el último tiempo rumores de separación. Lo cierto es que, en medio de todo esto, la pareja del conductor volvió a la Argentina luego de estar fuera del país por trabajo y habló con LAM.

La cronista del programa de América le consultó por qué se quedó tanto tiempo en Perú y ella expresó que lo hizo por compromisos laborales y también para pasar tiempo con sus familiares. Luego de esto, se le escapó un detalle que tiene que ver con la serie de los Tinelli.

Es que la modelo reveló que llegó al país a grabar y en ese instante se dio cuenta de que no podía decir nada al respecto: "No puedo decir nada chicos, no soy la autorizada". Posteriormente a esto, habló de la relación con Marcelo Tinelli.

Video: Milett Figueroa habló de los rumores de separación con Marcelo Tinelli ¿Separados? Milett Figueroa habló sobre la supuesta crisis con Marcelo Tinelli

"Estoy muy bien con Marcelo", comentó Milett y respecto a los rumores de separación, ella fue contundente: "No me molesta, yo respeto el trabajo de los chicos (periodistas)" y dejó en claro que Tinelli no se enojó con ella, algo que Pepe Ochoa dio a entender en el programa de América.