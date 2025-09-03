Elisa Carrió confesó por qué mintió sobre su novio de 95 años: "Me pareció una..."

Lilita se volvió viral en las últimas horas luego de comentar en un streaming que se encontraba en pareja pero luego desmintió la historia.

Elisa "Lilita" Carrió, sorprendió este miércoles al revelar que se encuentra en una relación sentimental con un hombre de 95 años, a quien describió como "muy famoso" y con quien mantiene encuentros secretos para preservar la intimidad de ambos. Sin embargo, en las últimas horas tras la revolución que generó su comentario, salió a contar la verdad.

"Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa y él se va a la suya", comentó la líder de la Coalición Cívica, dejando a todos sorprendidos. Pero las mentiras tienen patas cortas y fue la misma Lilita quien confesó que la historia no era verídica.

En diálogo con "La Voz", Lilita confesó: "Me pareció una historia fantástica, esto de que me encuentre en una esquina con un famoso de 95 años. Es como el amor en los tiempos del cólera".

Video: Elisa Carrió confesó porque mintió con su supuesto romance Elisa Carrió confesó el motivo por el que mintió sobre su novio de 95 años

Luego, subrayó que "siempre hay que inventar una gran mentira para tapar la verdad. Es lo que está haciendo el Gobierno con los audios", tirando un claro palito al gobierno comandado por Javier Milei y el escándalo de las supuestas coimas que involucra a Karina Milei.