Gimena Accardi habló sobre el tercero en discordia que provocó el divorcio con Nicolás Vázquez: "No me dan ganas de..."

La actriz habló nuevamente con la prensa y se refirió nuevamente a la infidelidad que desató la separación.

Nicolás Váquez y Gimena Accardi fueron protagonistas de la separación del año. Es que tras 18 años de relación, la pareja compartió meses atrás un comunicado que impactó al mundo de la farándula, ya que nadie se esperaba la ruptura.

Ángel de Brito compartió en LAM que efectivamente la gota que rebalsó el vaso fue una infidelidad por parte de la actriz y este rumor fue confirmado por la propia Accardi quien realizó un fuerte descargo en OLGA donde confesó todo.

Las semanas pasaron y en las últimas horas Gimena volvió a hablar con la prensa sobre la famosa tercera persona en discordia: "Hace varias semanas abrí mi intimidad, me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante y no me arrepiento".

Pepe Ochoa reveló en LAM que un supuesto, Ulises, sería la persona que estuvo con Accardi y la cronista le consultó sobre esto. Al escuchar la pregunta, Gimena fue contundente: "Yo sé las cosas como son, se la verdad y Nico la sabe que para mí es lo importante en todo esto".