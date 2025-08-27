Mirtha Legrand se retractó tras los fuertes dichos contra Gimena Accardi por la infidelidad a Nicolás Vázquez
Mirtha dialogó con "Desayuno Americano" y se refirió a la polémica que se generó por su opinión sobre la actriz.
Gimena Accardi y Nicolás Vázquez finalmente se separaron luego de 18 años de relación. Si bien en el inicio dejaron en claro que había sido por puro desgaste entre ellos, la verdad salió a la luz y Ángel de Brito confirmó que la historia tenía en el medio una infidelidad.
Luego de esto, Gimena salió a aclarar que efectivamente le fue infiel a Nicolás Vázquez con otro hombre y lo admitió en OLGA: "Si en 18 años uno comete errores, yo cometí uno, me mandé una caga** malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer, porque sí, es cierto lo que se dijo, la mitad de las cosas y la otra mitad no, y de eso no me voy a hacer cargo. También es lo que necesito aclarar, de algún modo".
Te Podría Interesar
Lo cierto es que Mirtha Legrand se refirió al tema en su programa de El Trece y la hundió a la actriz: "En general, una infidelidad no se comenta. Esas cosas para mí no se explican. Creo que está mal que haya hablado porque lo hizo quedar a él como un cornudo. Perdón, fea palabra. Pero lo siento así".
Video: Mirtha Legrand habló tras los dichos contra Gimena Accardi
Estos fuertes dichos generaron una enorme polémica y en las últimas horas, la diva se refirió al tema. En diálogo con "Desayuno Americano", Mirtha dejó en claro que "estoy muy arrepentida", comenzó diciendo la conductora.
Además, el cronista le consultó si la habían retado por el comentario y ella fue muy sincera al respecto: "Nadie me retó, yo me reté sola. Me pareció fuera de lugar, no quise insultarlo a él para nada. Es una excelente persona". En el final, el periodista le consultó si se había disculpado con Nicolás y ella sostuvo que no tuvo la posibilidad de hacerlo, ya que no tiene su número de teléfono.