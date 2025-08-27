Mirtha Legrand se retractó tras los fuertes dichos contra Gimena Accardi por la infidelidad a Nicolás Vázquez

Mirtha dialogó con "Desayuno Americano" y se refirió a la polémica que se generó por su opinión sobre la actriz.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez finalmente se separaron luego de 18 años de relación. Si bien en el inicio dejaron en claro que había sido por puro desgaste entre ellos, la verdad salió a la luz y Ángel de Brito confirmó que la historia tenía en el medio una infidelidad.

Luego de esto, Gimena salió a aclarar que efectivamente le fue infiel a Nicolás Vázquez con otro hombre y lo admitió en OLGA: "Si en 18 años uno comete errores, yo cometí uno, me mandé una caga** malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer, porque sí, es cierto lo que se dijo, la mitad de las cosas y la otra mitad no, y de eso no me voy a hacer cargo. También es lo que necesito aclarar, de algún modo".

Lo cierto es que Mirtha Legrand se refirió al tema en su programa de El Trece y la hundió a la actriz: "En general, una infidelidad no se comenta. Esas cosas para mí no se explican. Creo que está mal que haya hablado porque lo hizo quedar a él como un cornudo. Perdón, fea palabra. Pero lo siento así".

Video: Mirtha Legrand habló tras los dichos contra Gimena Accardi

Estos fuertes dichos generaron una enorme polémica y en las últimas horas, la diva se refirió al tema. En diálogo con "Desayuno Americano", Mirtha dejó en claro que "estoy muy arrepentida", comenzó diciendo la conductora.