Mirtha fue cotundente a la hora de hablar sobre el tema en su programa y dejó una contundente opinión.

La conductora opinó sin filtro en el ciclo de El Trece. Foto: captura de video/ El Trece.

Mirtha Legrand realizó un nuevo programa en la pantalla de El Trece y con grandes invitados como la presencia de Marixa Balli, Karina Iavícoli, Camila Dolabjian, Alberto Cormillot y Nazareno Casero, hijo de Alfredo. El debate en la mesa tuvo como tema principal a la política y a los casos de muertes por fentanilo contaminado.

La Chiqui decidió expresar su indignación por esta triste y grave situación, en la charla que mantuvo con la periodista Camila Dolabjian donde analizaron la situación. Esta causa ha puesto en el foco de la polémica al gobierno de Javier Milei y generó una enorme repercusión.

"No solamente han financiado la política, son política. Muchos laboratorios en Argentina son política y lo dijo el propio Ariel García Furfaro que era el dueño de HLB Pharma diciendo que eso había tratado de ser un golpe al peronismo", comentó la comunicadora respecto al tema.

Video: Mirtha Legrand opinó sobre el fentanilo contaminado Mirtha Legrand opinó sin pelos en la lengua sobre las muertes por fentanilo contaminado Fue en ese momento donde Mirtha Legrand la interrumpió y habló sobre los fallecimientos por fentanilo contaminado dejando en claro que "son asesinos porque matan gente, más de 100 personas han muerto. Qué barbaridad". Dolabjian, subrayó además que Furfaro estaba "vinculado a personas de mucho poder".