Mirtha Legrand fue fulminante con Gimena Accardi tras el divorcio con Nico Vázquez: "Una infidelidad no..."

La reciente confesión de Gimena Accardi sobre una infidelidad a su ex pareja, Nicolás Vázquez, ha generado un torbellino de opiniones en el mundo del espectáculo. Lo que podría haber sido una declaración más, se convirtió en un acalorado debate en la mesa de Mirtha Legrand, donde dos posturas opuestas sobre el manejo de la vida privada salieron a la luz.

Mirtha Legrand se opuso a Karina Iavícoli sobre la infidelidad de Gime Accardi La panelista Karina Iavícoli fue la primera en dar su punto de vista, defendiendo a la actriz. Iavícoli argumentó que Gimena se encontraba en una situación muy difícil y que, al sincerarse, buscó proteger a la persona que ama. En su opinión, la confesión pública de una infidelidad es algo que las mujeres hacen por amor, mientras que los hombres rara vez lo hacen: "Me parece feo el lugar en el que quedó Gimena. Tuvo una necesidad de hablar y eso lo entiendo, pero yo nunca vi a un hombre hacer esto de sentarse y dar explicaciones".

Iavícoli fue más allá y criticó la doble vara con la que la sociedad juzga estos actos: "Creo que ella lo quiso cuidar a él porque lo quiere mucho y dio la cara. Pero es raro ver cómo la atacan, no está bien". La periodista sostuvo que es injusto el nivel de odio público que recibe la actriz, mientras que del otro lado tienen un trato más benevolente. "Nunca un varón hace eso de pedir perdón" y "la están tratando como si hubiera matado a alguien. Ni a los políticos le pedimos tanto", aseguró, con una clara indignación.

Karina Iavícoli y Mirtha Legrand hablaron sobre Gimena Accardi. Sin embargo, Mirtha Legrand se mostró en total desacuerdo con la postura de la panelista. La conductora, que siempre ha sido un referente de un estilo de vida más conservador, sostuvo que una infidelidad no es algo que se deba ventilar en la televisión. "En general una infidelidad no se comenta. Esas cosas para mí no se explican", sentenció.