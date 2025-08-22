Revelaron un dato clave sobre la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi: "Él se sintió todo el año..."

Gimena Accardi confirmó este martes en Sería increíble de OLGA haberle sido infiel a Nicolás Vázquez cuando estaban juntos. Las declaraciones de la actriz se dieron luego de que en LAM afirmaran que Accardi le era infiel a Vázquez en su relación.

Esta confesión ha sido uno de los temas de la semana, que se sigue tratando en los programas de espectáculos. En Sálvese Quien Pueda, han dado a conocer nuevos detalles de la ruptura de los artistas y Yanina Latorre reveló una información contundente sobre ellos.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez 3 Los actores compartieron 18 años juntos. "Esto aceleró todo, él dice haberla perdonado pero lo que le duele es cómo se desencadenó todo. Se sintió todo el año medio boludeado porque ella ya estaba con ganas de separarse y no se lo terminó de comunicar", aseguró la conductora.

"No viene como los otros divorcios de la farándula, que todo va a ser tranquilo y que van a seguir trabajando juntos en la gira de la obra de Gimena. El entorno de él dice que está tranquilo y que no tiene nada contra Andrés Gil porque cree que no es la persona con quien lo engañó", añadió Latorre.