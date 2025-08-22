Qué respondió Emilia Attias al rumor de un romance con Nicolás Vázquez: "Les voy a decir..."

La actriz participó este jueves en Otro día perdido y Mario Pergolini le consultó por Vázquez, en medio de versiones y especulaciones.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi anunciaron su ruptura a principios de julio. Pero el tema recobró relevancia en los últimos días luego de que en LAM revelaran que la actriz le fue infiel a Vázquez cuando estaban en pareja, algo que Accardi terminó confirmando en el programa de streaming Sería increíble.

Entonces, varias personas comenzaron a sugerir que, ahora que Vázquez está soltero, puede ponerse en pareja con Emilia Attias. Recordemos que los actores eran pareja en la ficción Casi Ángeles.

casi angeles (2).jpg Los actores fueron pareja en la ficción "Casi Ángeles". Este jueves, en Otro día perdido, Mario Pergolini recibió a Attias y fue al grano cuando le pregunto por Nicolás Vázquez. "Nos llamó la atención que hace un par de días, cuando dijimos que ibas a venir a acá, empezó en Twitter a circular un deseo de un montón de gente que veía en Nico y vos una pareja en la ficción. Entonces, están todos contentos, diciendo '¡están los dos solos!'. Emilia, es ahora", le dijo el conductor a su invitada.

Sin embargo, la actriz tiró abajo el sueño de sus seguidores: "Les voy a decir: yo no estoy sola. Sorry, chicos, estrólense. Estrolé el sueño. Somos muy amigos con Nico, chicos. No va a pasar. Es como un hermano y yo soy como una hermana.