Mario Pergolini le dedicó los primeros minutos de su programa a Eduardo Feinmann tras haber sido agredido
En Otro día perdido, el conductor se refirió a la agresión que sufrió Feinmann en la vía pública por parte de Marcelo Peretta.
El periodista Eduardo Feinmann denunció haber sido agredido a la salida de Radio Mitre por el sindicalista Marcelo Peretta, quien lo esperaba junto a su hijo, que filmaba la escena, y otro hombre. Según relató, recibió insultos, golpes y daños en su vehículo, en un episodio que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.
En las imágenes se observa cómo Peretta empuja a una agente policial, le da una patada al conductor y golpea el auto. "Fue una emboscada, vinieron de a tres a apretarme. Este tipo representa al sindicalismo violento y retrógrado que la Argentina no quiere más", expresó Feinmann, que ya hizo una denuncia judicial y adelantó que la ampliará por lesiones y daños.
Por otro lado, en el comienzo de la emisión de este jueves de Otro día perdido, Mario Pergolini se refirió al hecho que vivió su colega y le dedicó unas palabras.
"Antes de comenzar más que formalmente el programa, le mandamos nuestra solidaridad a Eduardo Feinmann que hoy lo interceptaron en la puerta de la radio, lo golpeó alguien que quiere ser diputado. Le mandamos nuestra solidaridad", expresó el conductor.
Esto fue lo que dijo Mario Pergolini sobre Eduardo Feinmann en Otro día perdido
"Estuvo acá con nosotros, suelo conversar con él, así es que nuestra solidaridad y ojalá que esto no escale más", concluyó Pergolini.
Asimismo, Feinmann compartió el video del periodista en su cuenta de X y le agradeció. "Gracias Mario Pergolini en @otrodiaperdidok", escribió el comunicador en el posteo.