Quién es Marcelo Peretta, el sindicalista que increpó a Eduardo Feinmann y pateó su camioneta

Este jueves, el sindicalista Marcelo Peretta fue el protagonista de un polémico cruce con Eduardo Feinmann . El bioquímico increpó al periodista en la puerta de Radio Mitre a los gritos y hasta pateó su camioneta, en un episodio que quedó grabado y sacudió las redes.

Pese a que tomó mayor notoriedad esta tarde, la trayectoria de Peretta incluye un largo historial profesional, sindical y de candidaturas políticas.

El atacante de Feinmann es secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), organización que él mismo fundó en 2006, con una postura crítica frente al sindicalismo tradicional.

Peretta también incursionó en la política tradicional en 2022, cuando se acercó a Patricia Bullrich, con iniciativas como reemplazar la indemnización por un fondo de cese laboral y avanzar hacia un modelo sindical con mayor competencia interna.

Junto a la ministra de Seguridad impulsó la agrupación “Los Flacos”, integrada por su gremio y cámaras empresarias, que buscaba contraponerse a “Los Gordos” de la CGT.

Luego, el gremialista fue candidato a legislador porteño, pero obtuvo solo 0,13% de los votos. Pese al mal resultado, este año vuelve a perseguir el objetivo de llegar al Congreso como diputado por el Movimiento Plural.

Cómo fue el cruce con Eduardo Feinmann

El polémico cruce con el periodista se dio el jueves a la mañana, luego de que Feinmann terminara su programa. Cuando el periodista se dirigía a su camioneta, Peretta apareció acompañado de su hijo, que filmaba la escena, y lo increpó.

Un sindicalista agredió a Eduardo Feinmann

En ese marco, le exigió que le explicara por qué lo cuestionaba en el aire, acusándolo de “bardearlo” a diario sin haberlo entrevistado nunca.

Pese a que Feinmann intentó evitarlo, el sindicalista lo siguió, golpeó la ventanilla y lo acusó de “escaparse”. Además, lo provocó al grito de “¿querés pelear, salame?”.

Tras varios minutos de gritos e insultos, Feinmann volvió a bajar de su camioneta y fue allí que Peretta le pateó la puerta del vehículo.