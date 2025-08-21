Quién es Marcelo Peretta, el sindicalista que increpó a Eduardo Feinmann y pateó su camioneta
El bioquímico y gremialista de SAFYB, Marcelo Peretta, se hizo viral tras enfrentarse al periodista en Radio Mitre, pero su carrera política ya acumula polémicas.
Este jueves, el sindicalista Marcelo Peretta fue el protagonista de un polémico cruce con Eduardo Feinmann. El bioquímico increpó al periodista en la puerta de Radio Mitre a los gritos y hasta pateó su camioneta, en un episodio que quedó grabado y sacudió las redes.
Pese a que tomó mayor notoriedad esta tarde, la trayectoria de Peretta incluye un largo historial profesional, sindical y de candidaturas políticas.
Quién es Marcelo Peretta
El atacante de Feinmann es secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), organización que él mismo fundó en 2006, con una postura crítica frente al sindicalismo tradicional.
Peretta también incursionó en la política tradicional en 2022, cuando se acercó a Patricia Bullrich, con iniciativas como reemplazar la indemnización por un fondo de cese laboral y avanzar hacia un modelo sindical con mayor competencia interna.
Junto a la ministra de Seguridad impulsó la agrupación “Los Flacos”, integrada por su gremio y cámaras empresarias, que buscaba contraponerse a “Los Gordos” de la CGT.
Luego, el gremialista fue candidato a legislador porteño, pero obtuvo solo 0,13% de los votos. Pese al mal resultado, este año vuelve a perseguir el objetivo de llegar al Congreso como diputado por el Movimiento Plural.
Cómo fue el cruce con Eduardo Feinmann
El polémico cruce con el periodista se dio el jueves a la mañana, luego de que Feinmann terminara su programa. Cuando el periodista se dirigía a su camioneta, Peretta apareció acompañado de su hijo, que filmaba la escena, y lo increpó.
En ese marco, le exigió que le explicara por qué lo cuestionaba en el aire, acusándolo de “bardearlo” a diario sin haberlo entrevistado nunca.
Pese a que Feinmann intentó evitarlo, el sindicalista lo siguió, golpeó la ventanilla y lo acusó de “escaparse”. Además, lo provocó al grito de “¿querés pelear, salame?”.
Tras varios minutos de gritos e insultos, Feinmann volvió a bajar de su camioneta y fue allí que Peretta le pateó la puerta del vehículo.