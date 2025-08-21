Julieta Poggio defendió su opinión sobre la iglesia y aseguró no conocer a Eduardo Feinmann

Algunas semanas atrás, llovieron las críticas hacia Julieta Poggio por sus declaraciones sobre la iglesia y tuvo que salir a defenderse.

Julieta Poggio se vio envuelta en una gran polémica tras unas declaraciones sobre la pobreza y la iglesia en una entrevista. Sus palabras, que se volvieron virales en las redes sociales, generaron una ola de críticas y la actriz no dudó en salir a aclarar el tema y explicar el verdadero sentido de sus dichos.

Los Polémicos Comentarios De Julieta Poggio Sobre Las Iglesias Todo comenzó durante una entrevista para Infobae con Mariano Iúdica. En la charla, Poggio compartió una reflexión sobre la desigualdad: "A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la pobreza y la desigualdad". Luego, la actriz lanzó “Cómo el Vaticano está lleno de oro y de dinero y la gente va a rezar ahí por los pobres. Y hay tanta gente pobre y no se puede repartir todo ese dinero, romper las iglesias y como que se termine el hambre mundial".

Ante la enorme repercusión y las fuertes críticas que recibió en redes, Julieta Poggio habló en el programa LAM para dar su versión de los hechos. La actriz calificó su comentario de "un poco inocente" y aseguró que nunca tuvo la intención de hablar de una manera literal. "Jamas estaba halando de romper la institución de la iglesia, desde chiquita fui a u colegio católico y rezo", aclaró.

Eduardo Feinmann X Poggio detalló lo que en realidad pensaba en ese momento: "En mi cabeza pensé literalmente en ir con un martillito y romper el Vaticano y sacar el oro pero bueno ese clip sacado de contexto era una pregunta muy profunda". De esta manera, puso en contexto sus palabras y argumentó que el clip se sacó de su contexto original, una entrevista que pretendía ser mucho más profunda.