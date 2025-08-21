Eduardo Feinmann denunció que el ataque sufrido fue una "emboscada"

El polémico periodista Eduardo Feinmann fue atacado en la mañana de este jueves y luego habló con los medios de comunicación.

El mundo del periodismo se vio sacudido este jueves por un violento episodio protagonizado por el conductor Eduardo Feinmann. A la salida de Radio Mitre, el periodista fue agredido por Marcelo Peretta, un sindicalista y candidato a diputado que lo esperaba en la puerta de la radio.

Ataque A Feinmann Feinmann relató los hechos en el programa Nuestra Mañana de Radio Mitre: "Fui agredido por este violento, estos personajes típicos del sindicalismo apretador, extorsionador y violento que tiene sumida a la República Argentina desde hace añares". Visiblemente molesto, Feinmann aseguró que el sindicalista lo esperó a la salida de la radio, acompañado de su hijo y otro hombre, que también filmaron el episodio: "Vinieron de a tres a apretarme, fue una emboscada".

feinmann.jpg Tras el ataque, Feinmann habló con los medios. Instagram "Él empuja a la policía y me pega una patada en la cintura, después patea mi auto y lo abolla", contó el periodista dando detalle del hecho violento. Eduardo Feinmann también recordó el pasado de Peretta, un personaje que se hizo conocido en el programa de Mauro Viale: "Este tipo se hizo conocido en el programa de Mauro Viale, que lo llevaba como si fuera el gran sindicalista de la República Argentina. Un tipo que tenía una colecta y que, en ese momento, defendía a Alberto Fernández. Y en el 2021 se transformó en PRO, no sé si sigue respondiendo a Patricia Bullrich".

El motivo de la agresión, según Feinmann, fueron los "comentarios que había hecho sobre él". El periodista señaló que Peretta se había presentado como candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires, pero que no había logrado ingresar. El conductor de A24 también acusó al sindicalista de tener "varios temas de corrupción en el sindicato pesados".