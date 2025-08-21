De locos: Eduardo Feinmann fue golpeado por el dirigente sindical Marcelo Peretta

El periodista Eduardo Feinmann señaló al sindicalista Marcelo Peretta como autor del ataque, acompañado de su hijo y otro integrante del gremio.

El periodista confirmó que llevará el caso "hasta las últimas consecuencias" y pidió que el sindicalismo y la dirigencia política repudien el hecho.

El periodista Eduardo Feinmann fue víctima de un violento episodio en la puerta de Radio Mitre. Según relató, fue increpado y agredido por el sindicalista Marcelo Pereta, quien se presentó junto a su hijo y otro hombre presuntamente vinculado al gremio. El ataque incluyó insultos, golpes y daños a su vehículo, y quedó registrado en imágenes que circulan en redes sociales.

Video: La agresión a la salida de la radio Ataque A Feinmann Feinmann detalló que al salir del estudio fue sorprendido por Pereta, quien lo esperaba en la vereda junto a su hijo —que filmaba toda la escena— y un tercero. "Fue una emboscada, vinieron de a tres a apretarme. Este tipo representa al sindicalismo violento y retrógrado que la Argentina no quiere más", expresó el conductor.

Las imágenes muestran cómo Pereta empuja a una agente policial, le propina una patada a Feinmann y golpea su automóvil. "Me duele más el nivel de violencia y la impunidad que el daño físico o material. Este señor debería estar preso", sostuvo el periodista, que ya realizó una exposición judicial y anunció que ampliará la denuncia por lesiones y daños.