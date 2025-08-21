La bronca de Eduardo Feinmann en A24 tras la agresión que atravesó en la calle: "Este es el tipo que me pateó en la cadera y me rompió el auto"
El conductor hizo una contundente semblanza sobre el sindicalista Marcelo Peretta, quien este jueves fue a interpelarlo a la salida de su programa radial.
Eduardo Feinmann se refirió este jueves desde la pantalla de A24 a la agresión que atravesó por parte del dirigente sindical Marcelo Peretta , justo en el momento en que el conductor se retiraba de Radio Mitre tras la emisión de su programa.
Durante el pase con Pablo Rossi, quien se solidarizó con su compañero de A24 por el mal momento que transitó, Eduardo Feinmann señaló en primer lugar: "No soy yo el protagonista, ni me gusta serlo tampoco. Yo creo que el protagonista hoy fue la violencia. Ese es el protagonista de lo que me pasó a mí. Yo no importo, importo cero. Soy poco importante, nada. El tema es la violencia política, el ataque a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, el ataque a las instituciones".
Luego, al referirse puntualmente a la agresión de Peretta, Feinmann remarcó: "Este tipo es parte de las estructuras sindicales, que desde hace añares están en la República Argentina, estructuras sindicales patoteras, mafiosas, corruptas, violentas, que amenazan, agreden físicamente, dañan la propiedad privada. No soy yo el protagonista de esto".
Siguiendo con su descargo contra Marcelo Peretta, Eduardo Feinmann enfatizó: "Este personaje oscuro tiene antecedentes violentos". Tras citar un par de turbulentos episodios en los que el sindicalista estuvo involucrado, el periodista recordó que cuando el dirigente fue candidato a legislador porteño sacó el 0,13% de votos en las urnas. "Farmaceútico, columnista, le pagaba a Mauro Viale mucha guita para estar sentado ahí como columnista", agregó el líder de El Noticiero de A24 sobre el hombre que fue a increparlo a la salida de Radio Mitre.
Eduardo Feinmann habló en A24 sobre la agresión que le cruzó Marcelo Peretta
"Me cuentan que es un apretador profesional, dicho por otros sindicalistas. Tiene una suerte de ejército de apretadores, un tipo muy peligroso que en cualquier democracia seria estaría preso hace mucho tiempo", siguió Feinmann en su semblanza sobre Peretta.
En tanto que sobre la agresión en cuestión, que puede apreciarse especialmente en los últimos segundos del siguiente video, el conductor de A24 explicó: "Fue un ataque planificado, orquestado, con premeditación, con alevosía. Trajo un culata de él, que me esperaba a la izquierda de la salida de la radio, él llegó corriendo desde la derecha. Vino con su hijo, que estaba atrás mío con un teléfono celular".
El video de la agresión a Eduardo Feinmann por parte de Marcelo Peretta
Al compartir el video de la agresión, Eduardo Feinmann identificó a Marcelo Peretta asegurando: "Este es el tipo que terminó pegándome una patada en la cadera y rompiéndome el auto".
Finalmente, el periodista de A24 subrayó: "A mí me parece que la sociedad no banca más este tipo de patoterismo sindical, mafioso. Pero insisto, no soy yo, es la violencia. Le pudo haber tocado a cualquiera".