Luis Ventura fue dado de alta y rompió el silencio tras la brutal agresión

En medio de la entrevista, Ventura lanzó una fuerte denuncia contra los dirigentes de Central Ballester y contra la policía que se encarga de velar por la seguridad en los partidos del ascenso: "Soy tapa de diario, que me están pateando la cabeza en el piso. El presidente que deje su complicidad con el comisario que amparó todo esto".

"Vean en la página de Victoriano Arenas golpeados con facas tumberas. La policía se cagaba de risa, dejándolos pasar. Liberaron la seguridad para que nos cagaran a trompadas. Esto lo fomentan los malos arbitrajes. Está a la vista. Ya no pueden mentir más. Un día van a matar a alguien y después se van a lavar las manos y va a caer al olvido", expresó el periodista muy enojado con la situación.

Además, subrayó que "si me pegaba más arriba, me mataba" y respecto a los estudios que le realizaron el conductor de Secretos Verdaderos manifestó: "Los números dan bien, pero el dolor en la cabeza lo tengo".

El presidente de APTRA también se lamentó por faltar a la entrega de los Martín Fierro de Radio debido a este problema: "En el medio de esto, yo tenía un Martín Fierro que no fui, tenía que viajar a Córdoba a buscar a mi hijo más chico. Yo no voy a hacer ninguna denuncia, ¿para qué? ¿Para que se me caguen de risa?".