Luis Ventura reveló que antes lo señalaban como carroñero

Acto seguido, indicó: "Yo no soy la Virgen María, lo dice alguien que ha tenido mil y un incidentes y episodios, pero de frente con la palabra, no en el aire como un mensaje. Ahora, mucha de esta gente, recuerdo que en otras épocas me señalaban a mí como el carroñero o el amarillo".

La China Suárez apuntó conta Benjamín Vicuña y manifestó: "Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía. No más. El papá del año, que mágicamente quiere pasar más tiempo con sus hijos justo ahora que hay un hombre en mi vida al cual AMAN y ADMIRAN. El papá del año que me firmó la tenencia cuando me separé porque estaba muy ocupado".