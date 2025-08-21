Inesperado éxito: qué invitado le hizo subir el rating a Mario Pergolini esta semana

El periodista ha mejorado su rating y uno de los invitados de esta semana estuvo muy cerca de igualar la cifra del estreno de Otro día perdido.

"Otro día perdido" se estrenó el 14 de julio de este año.

Cuando Mario Pergolini regresó a la televisión con Otro día perdido, el pasado 14 de julio, logró 5,7 puntos de rating. Aunque al inicio tuvo una leve caída en sus números, en las últimas emisiones ha logrado repuntar.

Esta semana, el ciclo recibió a varios invitados destacados. El lunes estuvo José María Muscari, y su presencia en el programa de El Trece alcanzó 5,4 puntos, un buen comienzo para Pergolini.

Mario Pergolini Mario Pergolini conduce "Otro día perdido" por Eltrece. Eltrece. El martes, Pimpinela pasó por el ciclo nocturno, pero esa emisión no superó los números del lunes, registrando 5,3 puntos de rating.

El miércoles todo cambió. Susana Roccasalvo visitó Otro día perdido y, hasta el momento, se convirtió en la invitada que mejor rendimiento le ha dado a Pergolini esta semana, con 5,6 puntos, cifra muy cercana al estreno del programa.