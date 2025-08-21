Inesperado éxito: qué invitado le hizo subir el rating a Mario Pergolini esta semana
El periodista ha mejorado su rating y uno de los invitados de esta semana estuvo muy cerca de igualar la cifra del estreno de Otro día perdido.
Cuando Mario Pergolini regresó a la televisión con Otro día perdido, el pasado 14 de julio, logró 5,7 puntos de rating. Aunque al inicio tuvo una leve caída en sus números, en las últimas emisiones ha logrado repuntar.
Esta semana, el ciclo recibió a varios invitados destacados. El lunes estuvo José María Muscari, y su presencia en el programa de El Trece alcanzó 5,4 puntos, un buen comienzo para Pergolini.
El martes, Pimpinela pasó por el ciclo nocturno, pero esa emisión no superó los números del lunes, registrando 5,3 puntos de rating.
El miércoles todo cambió. Susana Roccasalvo visitó Otro día perdido y, hasta el momento, se convirtió en la invitada que mejor rendimiento le ha dado a Pergolini esta semana, con 5,6 puntos, cifra muy cercana al estreno del programa.
Habrá que ver cómo le irá el jueves y el viernes, pero por ahora, Otro día perdido mantiene buenos números y demuestra que el regreso de Pergolini a la pantalla chica sigue generando expectativa.