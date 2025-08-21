Mario Pergolini reconoció sus errores y le pidió perdón a Susana Giménez: "Fuimos muy crueles"

El lunes 14 de julio, Mario Pergolini volvió a la televisión con Otro día perdido . Muchos periodistas y personalidades destacadas de la televisión opinaron sobre el retorno del periodista a la pantalla chica. Pero, cuando fue el turno de Susana Giménez , la diva fue muy dura con el comunicador.

"Jamás veré a Pergolini, me odiaba, hablaba siempre mal de mí. Que me pida perdón de rodillas", afirmó la famosa conductora en un móvil de LAM.

En tanto que, este miércoles 20 de agosto, Susana Roccasalvo estuvo en Otro día perdido y le recomendó a Pergolini ponerse de rodillas porque " Susana Giménez dijo 'si se pone de rodillas, voy'". "Yo creo que deberías hacerlo y decirle 'Susi, retiro lo dicho'", fue el consejo que le dio Roccasalvo al periodista.

Fue entonces que el conductor se sinceró: "Ya que estás, aprovecho. Yo sí reconocí, hace poco tiempo públicamente, que Susana tiene derecho a estar enojada con nosotros. Nosotros fuimos muy crueles con ella. También es cierto que dice 'de rodillas'. Tampoco dije que robaba, nunca dije una barbaridad. Hicimos chistes con cosas que, la verdad, no correspondían".

En medio de las declaraciones de Pergolini, Laila Roth cruzó al comunicador con un filoso comentario: "Eras muy de hablar del cuerpo ajeno". "Sí, totalmente. Eran otras épocas, realmente, esto no limpia ninguna excusa", reconoció el periodista.

"Pero, se lo digo a la cara: yo reconozco que era una época que hacía chistes que no había que hacer y teníamos cierta saña sobre todo con los que eran número uno, porque eran chistes que eran sencillos, no hay que aclarar mucho cuando le haces un chiste a un número uno. Así es que, yo reconozco que tiene toda la razón del mundo en estar enojada. Ojalá entienda que fue una maldad de ese momento y que hoy en día no tengo eso, ni realmente pienso eso", expresó Mario Pergolini.

"¿Por qué no haces la reconciliación acá?", le propuso Susana Roccasalvo al conductor. "Lo haría, pero está muy enojada", aseguró el conductor.