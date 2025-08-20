Joaquín Galán puso contra las cuerdas a Mario Pergolini en vivo: "Maduraste"

Lucia Galán y Joaquín Galán de Pimpinela fueron los invitados de este martes de Otro día perdido . Sin embargo, la charla entre Mario Pergolini y sus invitados no comenzó con el pie derecho.

"¡ Pimpinela acá! ¡No lo puedo creer!", le comenzó el periodista a los artistas. Fue en ese momento que Lucia le consultó si alguna vez había ido a alguno de sus espectáculos.

"Sí, los fui a ver", reveló el comunicador. "¿Esto lo habías confesado?", quiso saber la cantante. "Nunca lo había confesado. Es mi época de confesar todo", afirmó Pergolini.

Entre risas y muy picante, Joaquín Galán le dijo al periodista: "Maduraste". "Sí, maduré mucho", reconoció incómodo el conductor.

Pero la cosa se puso más filosa cuando Joaquín lanzó sin filtro: "Hace treinta años nunca nos hubieras hecho una nota". El periodista no pudo negarlo y el artista fue por más: "Somos los mismos, ¿por qué no?".

Titubeando, Mario Pergolini respondió: "¡Me las pasó pidiendo disculpas desde que hago este programa!".