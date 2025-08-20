Al borde del llanto: un cronista de TN se emocionó tras el rechazo al veto de la ley de emergencia de discapacidad

Este miércoles, el presidente Javier Milei recibió un nuevo cachetazo que vino desde la Cámara de Diputados y se trata del rechazo al veto de la ley de emergencia de discapacidad que pasará al Senado para sellar su futuro. En medio de todo esto, en las afueras del recinto donde los diputados se encontraban debatiendo, un cronista de la señal TN se emocionó y conmovió a todos con su relato frente a cámara.

Se trata de Santiago Martella, quien dio su opinión, ya que esto lo toca muy de cerca: "Todos lo que ellos cuentan me representa y me refleja a mí. Es todo muy difícil, siempre pensando en la parte burocrática de todo esto, ninguno de los que está acá se va a rendir, va a aflojar y no va a dejar de poner el pecho".

"Eso es lo que ven nuestros hijos, nuestros hijos ven que nosotros seguimos y ellos van a seguir tirando. Son chiquitos que tienen una magia especial y tienen un corazón enorme y a nosotros nos dan fuerzas ellos. Son los que nos ayudan y nos empujan a poder seguir haciendo estas cosas", comentó visiblemente conmovido por esta situación.

Video: la emoción de un periodista de TN por el rechazo al veto de discapacidad Al borde del llanto: un cronista de TN se emocionó tras el rechazo al veto de discapacidad Además, el cronista expresó que "cuando tardan los reintegros" se le cae la cara de vergüenza por no poder devolver el "sueldo al profesional". También destacó que pese a esto "ellos siguen y hoy a las 16:00 te esperan con los brazos abiertos y siguen atendiendo. El vínculo que se forma entre el terapeuta y los chicos es muy lindo y va más allá de lo que puede llegar a ganar o no. Hay gente que está trabajando gratis".