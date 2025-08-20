Otro viernes de locos, la película protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, llega al streaming: cuándo estará disponible

Las actrices volvieron a juntarse para protagonizar una comedia imperdible y que pronto se podrá ver desde la comodidad de la casa.

Después de dos décadas, una de las producciones más exitosas de Disney volvió a la pantalla grande de la mano de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, una dupla verdadermente explosiva.

"Otro viernes de locos" se estrenó el pasado 7 agosto y tuvo rápidamente una gran aceptación por parte de los espectadores. Entre el jueves 7 y el domingo 10 de agosto se vendieron más de 500.000 entradas en las diferentes salas de cine del país, según el dato que reveló Ultra Cine.

La nueva película encuentra a Tess y Anna años después de que sufrieran aquella recordada crisis de identidad. La dupla se ve envuelta en un nuevo caos que, al igual que en la primera película, llega en un momento completamente inoportuno: durante la cuenta regresiva hacia la esperada boda de Anna.

Esta vez, el intercambio de cuerpos no solo alcanza a Tess y a Anna, sino que involucra también a la hija de Anna, Harper (Julia Butters), y a Lily (Sophia Hammons), la hija del prometido de Anna.