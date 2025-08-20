Pepe Ochoa reveló en LAM todos los datos sobre la nueva historia de amor que tendría el artista y sorprendió a todos.

Días atrás en LAM dieron a conocer que Fito Páez y Eugenia Kolodziej se separaron luego de estar 10 años en pareja. La noticia sacudió al mundo artístico y ahora Pepe Ochoa en América reveló que el artista se encontraría empezando un nuevo romance con una conocida periodista.

En ese momento, el panelista del programa de Ángel de Brito reveló que la causa de la ruptura amorosa fue por un "desgaste total del vínculo". Además, dejó en claro que "lo que me cuentan es que la decisión vino de su lado, ella se fue a vivir a Madrid, se fue a probar suerte allá, porque es actriz. La distancia les costó, por eso se separaron".

Ahora fue el propio comunicador quien expresó que el cantante estaría conociendo a una nueva mujer: "Están en un vínculo y apostando al amor Fito Páez y Julia Mengolini". El artista y la comunicadora ya fueron pareja años atrás y ahora estarían nuevamente intentando volver.

Video: afirman que Fito Páez está en pareja con una famosa y polémica periodista Afirman que Fito Páez se reconcilió con una polémica periodista: de quién se trata "Lo que a mí me llamó la atención es cuando él va a verla a ella a la radio. Fito tuvo una entrevista con Mengolini y yo tenía un poco la data y dije 'por qué va', Fito no habla en ningún lado, pero habló en lo de ella en su radio", expresó. Además, sostuvo que él corroboró con personas muy cercanas a ellos para poder expresar la información en LAM.