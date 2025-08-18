El conductor de LAM sorprendió a sus panelistas tras revelar un dato sobre la ruptura amorosa entre los actores.

En el mes de julio, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sorprendieron al mundo de la farándula al anunciar su separación tras 18 años en pareja. Lo hicieron a través de un fuerte comunicado en sus redes sociales y las especulaciones sobre terceras personas en discordia comenzaron a surgir con el paso de los días.

Ángel de Brito compartió en LAM nuevos detalles de la separación e hizo que estallara una gran bomba: "Sabemos que están separados Nico Vázquez y Gimena Accardi, pero finalmente Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona".

"No era una relación causal, sino una relación que llevaba un tiempo largo. Lamento informarlo porque yo los quiero mucho a los dos, esto se va a saber igual porque hay otros involucrados en todo esto que también ya saben la noticia y hay periodistas que tenían la noticia", expresó De Brito. Además, agregó que posiblemente Accardi cuente lo que pasó verdaderamente.

Video: Ángel de Brito reveló la verdad sobre la separación entre Nico Vázquez y Gimena Accardi Escándalo: Ángel de Brito reveló la verdad detrás de la separación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi El conductor de LAM expresó que "Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver. Ellos venían mal hace mucho tiempo, pero en cierto momento de este último año de crisis él empezó a notar otras cosas que no era de la crisis del desgaste". Ángel reveló que "en determinado momento se dio cuenta de que había otra persona en la vida de Gimena y finalmente dio con las pruebas".