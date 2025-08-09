Un exitoso espectáculo teatral de calle Corrientes canceló funciones por un problema con su actor principal

Tras el éxito arrollador del espectáculo que lidera la taquilla en calle Corrientes, la producción del musical anunció una inesperada cancelación de funciones para este fin de semana.

El arrasador musical encabezado por un famoso actor debió reprogramar las fechas de este viernes, sábado y domingo.

Los últimos días no han sido fáciles para el actor que protagoniza un famoso espectáculo en calle Corrientes, quien atraviesa un profundo dolor emocional luego de poner fin a su relación de 18 años con una conocida actriz. Sumado a esto, su cuerpo también dio señales de agotamiento, obligándolo a cancelar su participación en el exitoso musical debido a una lesión sufrida durante una función.

El intérprete había continuado actuando a pesar de un problema intercostal, pero su estado empeoró, dejándolo sin más alternativa que detener las presentaciones de ROCKY. A través de sus plataformas digitales, Nicolás Vázquez comunicó la decisión y agradeció a sus seguidores: "Gracias por su comprensión y apoyo".

En un comunicado difundido por el artista y la producción del arrasador espectáculo musical, se detalló: "Información importante. A raíz de un desgarro en el músculo piramidal que sufrió Nico Vázquez, las funciones de Rocky previstas para este fin de semana han sido reprogramadas". La producción tomó esta medida para priorizar su recuperación.

El comunicado que lanzó la producción del espectáculo musical ROCKY Aviso Nico Vázquez El espectáculo teatral que protagoniza Nicolás Vázquez en calle Corrientes debió ser cancelado este fin de semana y reprogramar sus funciones. Foto: Instagram Rocky Las nuevas fechas fueron establecidas para finales de septiembre, según explicó el equipo a cargo del espectáculo. Además, se aclaró que quienes ya compraron entradas podrán solicitar la devolución del dinero si no desean esperar.