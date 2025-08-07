Una famosa figura del espectáculo fue denunciada por su expareja y estalló el escándalo: de quién se trata

Ángel de Brito compartió en LAM una fuerte información que tiene en la mira a una mujer del espectáculo. En esta nota te dejamos todos los detalles.

El mundo de la espectáculo argentina no para de ser noticia, y Ángel de Brito reveló que una famosa figura de la televisión fue denunciada por su expareja. Este no es el primero ni el último escándalo entre exparejas mediáticas.

El periodista comenzó el famoso enigmático contándoles a sus compañeros y a la audiencia que este escándalo tenía como protagonistas a dos famosos que fueron pareja durante varios años y que lograron formar una familia. Esta polémica no es la primera entre ellos, ya que recurrieron a la justicia por temas familiares en los últimos tiempos.

Posteriormente a estas pistas y al ver que sus panelistas no podían adivinar, el periodista de espectáculo decidió revelar la información: "Estamos hablando nada más ni nada menos que de Nicole Neumann y Fabián Cubero. Se había tranquilizado todo el tema y quien inicia es Fabián Cubero".

El conductor pasó a leer el documento de la denuncia que revelaba todos los detalles: "Cubero Fabián Alberto contra Nicole Unterüberbacher por incidente de comunicación con los hijos". En otra parte del escrito, expresaron que Nicole ha impedido ejercer el derecho de compartir el receso invernal a Cubero con sus hijas.