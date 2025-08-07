La angustiosa publicación de Pablo Lescano luego del trágico show de Damas Gratis en Colombia
Tras el caos y la tragedia que se vivió en el Movistar Arena de Bogotá, Pablo Lescano compartió su tristeza con sus seguidores en redes sociales.
Un lamentable disturbio entre grupos de seguidores de distintos clubes de fútbol ensombreció la velada del miércoles en el Movistar Arena de Bogotá, escenario donde la agrupación argentina Damas Gratis, comandada por Pablo Lescano, debía cerrar su gira por el país. Los altercados, que estallaron antes del inicio del espectáculo, resultaron en una víctima fatal y cinco lesionados.
Debido a la violencia generada, lo cual derivó en una verdadera batalla campal, el artista y su banda se vieron obligados a cancelar la presentación. El caos reinante en las inmediaciones del recinto impidió que el evento siguiera su curso normal, dejando a los asistentes en medio del desconcierto y la tensión.
A través de su cuenta de Instagram, el intérprete manifestó su profundo pesar por los hechos. "Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón", escribió el vocalista, reflejando su desconsuelo. Además, compartió publicaciones de seguidores que expresaban su frustración por no poder disfrutar del esperado recital.
La publicación compartida por Pablo Lescano en redes sociales
El músico admitió sentirse "muy triste por todo lo sucedido", aunque no brindó precisiones sobre una posible nueva fecha en Bogotá para el concierto suspendido. Su agenda incluye próximas presentaciones en territorio estadounidense, con funciones programadas para el 7 de agosto en Miami, el 8 en Nueva York y el 9 en Virginia.
Hasta el momento, no se ha confirmado si Damas Gratis retomará su paso por Colombia en un futuro cercano. Las autoridades locales investigan los hechos mientras los fanáticos esperan respuestas sobre el destino del show frustrado.