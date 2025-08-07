Horror en Colombia: un muerto y cinco heridos en la previa de un recital de Damas Gratis

Un feroz enfrentamiento entre barras de fútbol de Colombia se desató en la previa del recital de Damas Gratis en el Arena de Bogotá.

La policía de Colombia informó que una persona falleció producto de las heridas recibidas durante la pelea, mientras que otras cinco fueron trasladadas a centros médicos cercanos.

Una violento enfrentamiento entre barras de equipos de fútbol de Bogotá empañó la noche del miércoles en el Arena de Bogotá, donde la banda argentina Damas Gratis tenía programado el último show de su gira por Colombia. La pelea, que se desató antes de que comenzara el recital, dejó como saldo un muerto y al menos cinco personas heridas.

Así quedó registrado el enfrentamiento entre barras en el recital de Damas Gratis Batalla Campal En El Recital De Damas Gratis La brutal secuencia quedó registrada en múltiples videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Las imágenes muestran cómo lo que comenzó como una discusión entre grupos de simpatizantes de distintos clubes de fútbol terminó en una batalla campal a golpes, empujones y objetos arrojados en medio del público que aguardaba el inicio del espectáculo.

Batalla Campal En El Recital De Damas Gratis Según medios locales, la situación se salió de control a minutos del ingreso de la banda al escenario. La organización suspendió momentáneamente el evento mientras ingresaban equipos de emergencia y fuerzas de seguridad para contener los disturbios. Testigos relataron escenas de pánico y corridas dentro del estadio.

Batalla Campal En El Recital De Damas Gratis "El ambiente era de fiesta hasta que de repente empezaron los gritos y los golpes. Vi cómo un chico caía al piso y lo pateaban entre varios. Fue terrible", declaró uno de los asistentes al medio colombiano Noticias RCN.

mensaje de pablo lescano El mensaje del líder de Damas Gratis en redes sociales. Instagram El recital marcaba el cierre de una serie de tres presentaciones que Damas Gratis venía realizando en Colombia como parte de su gira latinoamericana. Pablo Lescano, el líder de la banda de cumbia, se pronunció sobre lo sucedido a través de las redes sociales: "Chau Bogotá Colombia, me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido".