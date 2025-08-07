El comunicado del alcalde de Bogotá tras la cancelación del show de Damas Gratis por incidentes violentos

Pablo Lescano junto a su grupo Damas Gratis iba a dar un show en Colombia, pero una gran pelea de grupos terminó en tragedia y lo cancelaron.

Qué pasó en Colombia con el recital de Damas Gratis. / @damasgratis

Un show de Damas Gratis en Bogotá, Colombia, terminó en una tragedia. Antes de que la banda de cumbia subiera al escenario, una violenta batalla campal entre barras de equipos de fútbol obligó a la cancelación del evento. El enfrentamiento, que dejó un muerto y al menos cinco heridos, generó conmoción y llevó a las autoridades a evacuar el lugar para garantizar la seguridad de los asistentes.

pablo lescano La banda vio cancelado un show en Bogotá por una gran pelea que terminó en tragedia. @damasgratis La banda liderada por Pablo Lescano tenía programada la última de sus tres presentaciones en Colombia. Sin embargo, en la previa del recital en el Arena de Bogotá, los ánimos se caldearon demasiado. La violencia escaló rápidamente, con barras de distintos equipos de fútbol discutiendo, golpeándose y arrojándose objetos.

Los incidentes, sin embargo, no terminaron en el interior del estadio. La violencia continuó en los alrededores, lo que llevó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a pronunciarse sobre el tema. A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, el funcionario lamentó la muerte de una persona, quien "habría sido atropellado" en las afueras del Movistar Arena, un hecho que está siendo investigado.

bogota show damas gratis El alcalde también calificó los hechos como "absolutamente repudiables" y aseguró que "este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal". Como resultado de las peleas, varias personas están siendo atendidas en distintos centros hospitalarios de la ciudad. Galán finalizó el comunicado convocando a una reunión con los promotores del concierto y autoridades de seguridad para establecer las responsabilidades de lo sucedido y reforzar que "la violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad".

Videos de los ataques en el show de Damas Gratis Ante la gravedad de los hechos, la organización del show tomó una decisión contundente: suspender el evento "por motivos de seguridad". A través de un comunicado, informaron que el recital se cancelaba para "proteger a los asistentes y colaboradores" y permitir que las autoridades pudieran intervenir para así "recuperar el orden".