El destino de los autos que le embargaron a L-Gante por inclumplir con el pago de honorarios de la hermana de un famoso abogado

El conflicto, que parecía haber salido del foco mediático, resurgió cuando se supo que la limusina del artista quedó bajo un embargo y en poder de Alejandro Cipolla, hermano de la letrada. En declaraciones contundentes, el abogado afirmó: “ Le debe honorarios a mi hermana y ella me dijo ‘Yo no quiero esa porquería’, entonces le dije que la traiga y la dejo tirada. Me van a dar la limu -limusina- y un Mercedes”.