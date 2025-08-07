Escandalosa denuncia de Fabián Cubero a Nicole Neumann con una polémica solicitud a la Justicia

Un nuevo conflicto judicial se destapó recientemente, esta vez Fabián Cubero denunció a la modelo, su exesposa, por incumplimiento en un acuerdo familiar.

La exmodelo y el exfutbolista vuelven a enfrentarse legalmente debido a desacuerdos en el cuidado de sus tres hijas en común. En esta ocasión, fue Fabián Cubero quien presentó una denuncia contra Neumann, alegando que incumplió lo acordado durante el receso invernal, según reveló Ángel de Brito en su programa.

Este miércoles, el conductor de LAM (América TV) citó textualmente los argumentos legales del denunciante: "Otra vez a la Justicia. El tema que parecía resuelto los había tranquilizado. Inicia Fabián Cubero. Incidente de comunicación con los hijos. Viene a denunciar el grave y delicado incumplimiento del régimen de comunicación oportunamente acordado y homologado en autos por la señora Nicole. Ha impedido a mi representado ejercer su legítimo derecho para compartir el receso invernal con sus hijas".

Además, el exdeportista solicitó medidas más drásticas para evitar futuros problemas con Nicole Neumann. Entre ellas, pidió " que se impongan sanciones conminatorias, se revoque el permiso de salida del país conferido a la madre y se ordene la acreditación previa y fehaciente de pasajes de ida y vuelta ante cualquier viaje internacional. Mismo escándalo que Vicuña y la China", comparando la situación con otro conocido caso mediático.

Según la demanda, Neumann habría modificado unilateralmente las fechas pactadas. "Le correspondía al señor Fabián Cubero a partir del día 23 de julio. Fue aceptado y consensuado por Nicole. Ha desobedecido de manera consciente y premeditada los términos de dicho acuerdo. El 21 de julio, dos días antes de la fecha de entrega, la señora Nicole comunicó por WhatsApp —en el marco de la terapia de coparentalidad— que fue por error y que había pedido el regreso para el 26 de julio", detalló el escrito judicial.