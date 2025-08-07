¿Brujería? El macabro detalle que reveló Julieta Prandi sobre Claudio Contardi que dejó mudos a todos
La actriz dialogó con "Intrusos" en medio de lo que es el juicio contra su expareja y dio a conocer un dato que sorprendió a los conductores.
Julieta Prandi está enfrentando a Claudio Contardi en el juicio por abuso sexual y este jueves se llevó a cabo la segunda jornada en los tribunales ubicados en la localidad de Campana. En medio de todo esto, la conductora decidió romper nuevamente el silencio y hablar con los medios de comunicación.
La actriz mantuvo una entrevista con "Intrusos" (América) y allí relató parte del calvario que ya les describió a los jueces en su declaración: "Fue muy difícil la espera, fueron muchos años de apelar y de que se quede mi expediente trabado... Hasta último minuto jugaron a querer suspenderlo y ayer vinieron planeando la nulidad".
Luego, Julieta agregó: "Me amenazaba por abandonarlo porque él no quería que yo me vaya. Me dijo que si yo me iba, me iba a ir sin mis hijos y en la última etapa me robó los documentos. El celular lo metió en el freezer, me cortó el cable del modem para que ni siquiera mandar un email y decía que yo no iba a cumplir más años y que iba a recibir una corona".
El macabro detalle que reveló Julieta Prandi en Intrusos
Rodrigo Lussich le consultó si era cierto el rumor de que le enviaba palomas sin cabezas y allí Julieta confirmó este macabro detalle: "Eso sí, hasta el año pasado recibí palomas sin cabezas en mi casa. Es Pai Umbanda, practica su religión en San Martín por más de que lo niegue".
Respecto a las sensaciones que le genera saber que Claudio Contardi se encuentra detrás del famoso biombo que instalaron en la sala, la actriz expresó que "yo había pedido que él esté en la sala contigua todo el juicio y después se puso ese biombo precario. No lo vi, pero sentí que estaba detrás de una lona que nos separaba".