La actriz dialogó con "Intrusos" en medio de lo que es el juicio contra su expareja y dio a conocer un dato que sorprendió a los conductores.

Julieta Prandi está enfrentando a Claudio Contardi en el juicio por abuso sexual y este jueves se llevó a cabo la segunda jornada en los tribunales ubicados en la localidad de Campana. En medio de todo esto, la conductora decidió romper nuevamente el silencio y hablar con los medios de comunicación.

La actriz mantuvo una entrevista con "Intrusos" (América) y allí relató parte del calvario que ya les describió a los jueces en su declaración: "Fue muy difícil la espera, fueron muchos años de apelar y de que se quede mi expediente trabado... Hasta último minuto jugaron a querer suspenderlo y ayer vinieron planeando la nulidad".

Luego, Julieta agregó: "Me amenazaba por abandonarlo porque él no quería que yo me vaya. Me dijo que si yo me iba, me iba a ir sin mis hijos y en la última etapa me robó los documentos. El celular lo metió en el freezer, me cortó el cable del modem para que ni siquiera mandar un email y decía que yo no iba a cumplir más años y que iba a recibir una corona".

El macabro detalle que reveló Julieta Prandi en Intrusos ¿Brujería? El macabro detalle que reveló Julieta Prandi sobre Claudio Contardi que dejó mudos a todos Rodrigo Lussich le consultó si era cierto el rumor de que le enviaba palomas sin cabezas y allí Julieta confirmó este macabro detalle: "Eso sí, hasta el año pasado recibí palomas sin cabezas en mi casa. Es Pai Umbanda, practica su religión en San Martín por más de que lo niegue".