El picante comentario de Mica Viciconte tras el acuerdo judicial entre Fabián Cubero y Nicole Neumann

Luego de siete años de escándalos, conflictos mediáticos y de peleas familiares, Fabián Cubero y Nicole Neumann alcanzaron finalmente un acuerdo judicial, que, a priori, generaría paz entre todos. Sin embargo, Mica Viciconte aún tiene cosas para decir.



Todo arrancó con la separación dolorosa y llena de cuentas pendientes entre el ex futbolista y la modelo, en donde prácticamente quedaron atrapadas las tres hijas que tienen en común, incluso con conflictos que las tenían como protagonistas, como en el caso de Indianna.

Fabián Cubero y Nicole Neumann llegaron a un acuerdo judicial.



Ahora, Ángel de Brito contó de qué consta el acuerdo que alcanzaron Fabián Cubero y Nicole Neumann: no puede haber manifestaciones agraviantes; se canceló la deuda de alimentos, se levantaron las medidas cautelares y habrá flexibilización en las autorizaciones para viajes.



Asimismo, se estableció la reducción de la cuota alimentaria, algo que favoreció a Fabián Cubero, al mismo tiempo que las deudas entre ellos quedaron saldadas y, en consecuencia, también las causas penales que se habían iniciado.



En este contexto, en Ariel en su Salsa, Germán Rodríguez Palacios le pidió a Mica Viciconte que tuviera un gesto de afecto en este marco de buenas noticias para la familia. Sin embargo, la panelista fue tajante en su respuesta.

Fabián Cubero, Mica Viciconte y Nicole Neumann.



“¡No me vas a sacar nada porque no hay nada!”, respondió inicialmente la actual pareja de Fabián Cubero. Sin bien se podía pensar que la frase indicaría que no quería entrar en conflictos con Nicole Neumann, todo lo que dijo después echó por tierra esa suposición.



“No hay nada, todo lo expreso puertas adentro con la persona. No me gusta la gente careta que muestra el amor para las redes, nada más. Me gusta la parte del amor, pero a puertas cerradas. Siento que es más genuino”, expresó Mica Viciconte, muy filosa como siempre.