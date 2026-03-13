Joan Manuel Serrat en Mendoza: el cantautor reveló si volvería a los escenarios y analizó los entretelones del crecimiento de la ultraderecha

Joan Manuel Serrat brindó este jueves en la Nave UNCuyo una generosa conferencia de prensa que se extendió durante 40 minutos, en los que el cantautor se explayó desde su inquebrantable mirada humanista sobre varios temas, en la previa de un concierto que le rindió homenaje en el mencionado espacio cultural.

Esther Sánchez, rectora de la UNCuyo , fue la encargada de presentar a Serrat , resaltando su labor como "guía de valores" desde los comienzos de su carrera. Agradecido por el doctorado Honoris Causa que recibirá este viernes al mediodía de parte de la alta casa de estudios, el artista aclaró que no cobró por la visita a la provincia y compartió su entusiasmo por el regreso a nuestro país tras un paréntesis de casi dos años.

En el comienzo del ida y vuelta, cuando un periodista le comentó a Joan Manuel Serrat el doloroso recuerdo de la inclusión del nombre del catalán en una lista de cantantes censurados en las radios argentinas, el visitante respondió con énfasis que "es un orgullo" haber estado en ese apartado durante la dictadura.

Por otro lado, cuando le preguntaron sobre cómo enfrentar las adversidades que están sacudiendo actualmente al mundo, el cantautor aclaró que "no tiene una receta", y advirtió que el proceso de "anarcoliberalismo" que hoy transitamos los argentinos, se está replicando con intensidad en distintos puntos del mundo.

En este sentido, al referirse al avance de la ultraderecha , Serrat remarcó: "A mí realmente me da una gran tristeza, porque han fallado todos los mecanismos que no tenían que fallar. El sistema democrático no puede dar estas fisuras, pero ya se sabe, los tiranos aprovechan todas las fisuras que les ofrece la democracia para colarse; y en nuestras manos está defender las libertades democráticas. Esto es un problema que nosotros los ciudadanos debemos enfrentar".

Joan Manuel Serrat advirtió sobre las consecuencias de las fisuras en el sistema democrático

Joan Manuel Serrat (1) El avance de la ultraderecha fue uno de los temas que abordó Joan Manuel Serrat en su conferencia de prensa en Mendoza. Marcos Garcia / MDZ

Más allá de la observación política, Joan Manuel Serrat compartió también reflexiones sobre su alejamiento de los escenarios y al definirse como un "hombre retirado", el artista remarcó la importancia de compartir más tiempo con su familia y seres queridos.

De todas formas, respecto a su presente Serrat aclaró: "Si no estuviera a gusto en mi situación de alejado de los escenarios, pues me plantearía una vuelta. Pero de momento estoy muy bien en mi casa, tengo el horario completo. No estoy como jubilado, tengo una actividad extraordinaria, con muchísimos asuntos de los que ocuparme".

A la hora de explayarse sobre algunos temas de la actualidad argentina, el homenajeado por la UNCuyo cuestionó la reforma laboral apuntando: "Se retraen beneficios que históricamente ha ido ganando la clase obrera... y salen perjudicados los que menos tienen". Por otro lado, Joan Manuel Serrat empatizó con la situación de nuestros jubilados, considerando que la única respuesta que encuentran a sus reclamos es la de la embestida con "policías y vallas".

Joan Manuel Serrat contó cómo es su vida tras alejarse de los escenarios

Joan Manuel Serrat (5) Joan Manuel Serrat aseguró que tiene muchas ocupaciones en su presente fuera de los escenarios, pero no descartó la posibilidad de una vuelta al ruedo. Marcos Garcia / MDZ

En otro momento de la conferencia de prensa, el entrevistado compartió su preocupación por el deterioro global en el medioambiente, y aquí interpeló a gobernantes que priorizan el dinero por encima del valor de la vida. "No acabamos entender el maltrato que se le está dando a la tierra... Nos estamos acostumbrando a tanta barbaridad, le estamos dando caracteres de normalidad a cosas que son absolutamente anormales y terroríficas, que están diseñando un futuro cercano que no sabemos bien cómo va a respondernos", alertó Serrat.

Otro momento interesante en la charla, se dio cuando el catalán fue consultado sobre su visión del fervor de un sector de la juventud por la ultraderecha. "Esta cantidad de gente joven, que sigue siendo minoritaria respecto al resto de la juventud, pero es más ruidosa; es un sector que apenas está empezando a votar", comenzó Joan Manuel Serrat. Acto seguido, el cantautor reconoció: "Los sectores que han gobernado no han hecho lo suficiente. Esos gobiernos, han estado más preocupados por mantenerse en el poder que por solucionar los problemas cotidianos de la gente, y en este caso de los jóvenes. Hay una gran cantidad de gente que está derivando de posiciones de izquierda a posiciones que no saben bien qué son. No saben qué hay detrás. Aquí tenemos que hablar de la defensa de las escuelas, las universidades y lo público. También de la defensa de todo aquello que pueda ayudar a informar qué hay detrás de cada tema, quiénes están moviendo las piezas para que estas cosas parezcan razonables cuando no lo son".

Joan Manuel Serrat y su reflexión sobre al acercamiento de un sector de la juventud a la ultraderecha

Joan Manuel Serrat (7) La visión de Joan Manuel Serrat sobre el apoyo de los jóvenes a la ultraderecha. Marcos Garcia / MDZ

En este sentido, completando su visión sobre las falencias de otros modelos que posibilitaron el crecimiento de la ultraderecha, Serrat sentenció: "Quienes han podido modificar estas cosas y no lo han hecho, pusieron por encima del futuro de todos su beneficio personal".

Otra faceta de Joan Manuel Serrat que fue abordada en su ida y vuelta con la prensa, estuvo centrada en su profesión de ingeniero agrónomo y su relación con el vino. Consultado puntualmente por el vino mendocino, el agasajado por la UNCuyo respondió entre risas: "Ustedes se creen que son los propietarios del malbec, entonces ahí no entro. Tengo que decir que entre los mejores del mundo, hay varios malbec argentinos, pero el malbec ustedes lo trajeron de afuera".

Finalmente, cuando fue consultado sobre la conexión entre su presente y los cimientos de aquel niño que jugaba en Poble-sec, Serrat desplegó toda su poesía al deslizar emocionado: "Los recuerdos de la infancia son recuerdos de entretiempo que se van diluyendo. En cambio, los de la niñez se posan de una manera muy contundente en el alma, quedan contigo y van acompañando. Yo he tenido la suerte de tener una niñez no diría amable, pero sí una niñez muy querida, con una familia estructurada, con referencias claras, con información clara; y que me ha permitido poder crecer con muy buenas raíces. Esto es algo de lo que todavía me nutro, y ahí están muchas de mis referencias. Creo no haber dejado atrás la niñez, y no pienso dejarla por nada. La niñez es lo último que perdemos antes de morirnos".