Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, sorprendió a los fans con un fuerte anuncio

El artista realizó un posteo con la decisión que tomó y los fans por supuesto que quedaron totalmente asombrados.

Emanuel Noir, vocalista de Ke Personajes, tomó una decisión muy fuerte en lo que respecta a su futuro en redes sociales. El artista que viene de ganar gaviota de oro y plata en el Festival de Viña del Mar sorprendió a los fans.

"Después de muchos años de trabajo, mi momento personal es hermoso. Siempre compartí con ustedes mi forma de ver el mundo y esta no será la excepción. Una búsqueda interna mayor a la que creí apareció y se gestó en mí", comenzó escribiendo.

Luego, agregó: "No puedo desaparecer de las redes aunque el deseo es mayor; contradictoriamente, siento que mi freno vibracional está en las redes. Siempre seremos parte del proceso, pero hoy decido soltarlas por un tiempo".

El comunicado de Emanuel Noir, vocalista de Ke Personajes Captura de pantalla 2026-03-12 161628 Emanuel Noir no manejará sus redes sociales por un tiempo. Foto: Instagram / @emanuelnoir. También dejó en claro que personal de la banda serán los encargados de llevar adelante sus redes sociales para que "no pierda toda la esencia". En el final, remarcó que "cuando termine el despertar y completar la transformación final, vuelvo".