El cantante de Ke Personajes, se sinceró con Mario Pergolini: "El primer tatuaje me lo hice a los..."

La entrevista con el reconocido músico sacó a la luz el momento exacto en que nació su obsesión estética, además repasó duros momentos de su vida personal.

Durante la emisión del ciclo Otro día perdido, el carismático líder de Ke Personajes mantuvo una charla distendida con Mario Pergolini, donde repasaron no solo la actualidad musical de la banda que es furor en Argentina, sino también los orígenes humildes del artista. La conversación tomó un giro inesperado cuando el foco se posó sobre la estética visual del cantante, llevando a una revelación que dejó atónito al conductor sobre la precocidad de su arte corporal.

El inicio de la obsesión de Emanuel Noir por los tatuajes Ke personajes con Pergolini El artista confesó que su incursión en el mundo de los tatuajes comenzó en la preadolescencia, impulsada por la curiosidad y la falta de recursos. “El primero… creo que tenía 11 años”, rememoró el vocalista, detallando que aquella primera marca en la piel fue producto de una travesura barrial compartida con amigos. En aquel entonces, utilizaban una máquina casera, un método rudimentario y arriesgado que marcó el inicio de lo que hoy es su sello distintivo de identidad estética.

La fascinación por cubrir su cuerpo con arte no surgió de la nada, sino que fue una evolución de sus juegos infantiles. El entrerriano relató cómo, en su niñez, se las ingeniaba vendiendo cobre para colaborar con la economía de su hogar. Sin embargo, cuando lograba reunir algunas monedas extra, su destino predilecto era el kiosco frente a la escuela. Allí compraba planchas de calcomanías temporales que se aplicaban con agua. “Ya venía con ese gusto desde ahí. Me los pegaba en la espalda y en otros lados, y con el tiempo los pude convertir en tatuajes reales”, explicó sobre la transición del juego a la realidad.

Emanuel Noir, cantante de Ke Personaje, publicó dos posteos en su cuenta de Instagram. Foto: ig: @emanuelnoir Emanuel Noir, cantante de Ke Personaje, publicó dos posteos en su cuenta de Instagram. Foto: ig: @emanuelnoir La cantidad de tinta que hoy luce el cantante es tal que muchos diseños se encuentran superpuestos, una técnica que llamó la atención de Pergolini. Haciendo alusión al apellido del músico, que significa "negro" en francés, el conductor bromeó sobre la posibilidad de que su cuerpo termine convertido en una gran mancha oscura. Lejos de ofenderse, el intérprete de cumbia aceptó el comentario con humor, validando que su piel es un lienzo en constante cambio y que su historia personal está escrita en cada capa de tinta que decide agregar.