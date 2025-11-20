Mario Pergolini buscará levantar sus números con un querido músico como invitado

El conductor de Otro Día Perdido tendrá una visita de lujo en su programa y en esta nota te contamos de quién se trata.

Mario Pergolini tiene un buen presente en El Trece con Otro Día Perdido. Por el programa pasaron diferentes figuras, pero quien le ayudó a obtener el número más alto en cuanto al rating desde que está al aire fue la China Suárez.

Con la presencia de la actriz y también de Mauro Icardi, el histórico conductor logró marcar 7.1 puntos, ganándole de manera notable a Telefe. Sin embargo, con el correr de los días, los números han bajado de manera abrupta y el día miércoles marcó tan solo 4.2.

Es por esto que la producción del programa decidió tener como invitado a un querido músico que supo participar de MasterChef Celebrity. Se trata nada más ni nada menos que de El Mono de Kapanga.