Mario Pergolini reveló quién es el referente del fútbol que le envía cartas documento: "Siempre que hablamos de este tema"

En Otro día perdido, el conductor retomó la polémica por el partido de Barracas y expuso que un famoso del fútbol le manda cartas documento.

Este lunes, el duelo entre Barracas Central y Huracán terminó envuelto en un vendaval de polémicas que desbordó lo deportivo y se instaló en el debate público. El partido, que finalizó 1-1 en el Estadio Claudio Tapia por la fecha 16 del Clausura, definió la clasificación del local a la siguiente fase y dejó eliminado al Globo en un cierre caótico, con protestas, expulsiones y decisiones arbitrales que encendieron la furia del plantel de Parque Patricios.

Por otro lado, en la emisión del día martes de Otro día perdido, Mario Pergolini repasó junto a Rada un titular de Clarín Deportivo que describía el caos arbitral y recordó que no es la primera vez que hablar del tema les trae consecuencias legales.

Mario Pergolini en Otro día perdido partido El conductor habló sobre la polémica del partido de Barracas Central y Huracán. Captura de pantalla Youtube Eltrece. "Ya tenemos una carta de documento", lanzó Agustín "Rada" Aristarán". "Sí, tenemos varias cartas documento de Chiqui Tapia (Claudio Fabián Tapia). Casualmente siempre que hablamos de este tema. 'Tenemos'… ¡tengo!", respondió Pergolini.

"Se siente ofendido Tapia. Pero, como puede que sepan, cada vez que juega Barracas se habla de 'ayudines' por la cercanía del equipo del presidente la AFA. Es injusto porque es una vinculación forzada. Porque siempre le pasan cosas a Barracas y la verdad yo le doy un dato para que vean lo injusto", continuó el conductor.

Esto fue lo que contó Mario Pergolini sobre Claudio Fabián Tapia en Otro día perdido Mario Pergolini Habló De Claudio Fabián Tapia "El primer penal lo pateó Iván Tapia, que es el hijo del Chiqui Tapia. El presidente de la institución es Matías Tapia, que es el otro hijo del Chiqui Tapia. Y la cancha se llama Estadio Claudio 'Chiqui' Tapia", recordó el periodista.