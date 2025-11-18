El sorpresivo bajón de Mario Pergolini en el rating con Ricardo Darín como invitado

Decidido a dar batalla en el prime time, el conductor apostó por el popular actor para enfrentar a MasterChef Celebrity en las mediciones, pero el resultado no estuvo a la altura de las expectativas.

Mario Pergolini sigue apostando con todo al rating en la competitiva franja del prime time, y tras el batacazo que dio el viernes pasado con la China Suárez como invitada, ahora el conductor fue por el popular Ricardo Darín como figura estelar para su mano a mano de este lunes.

Fiel a su ameno estilo para las entrevistas, Darín respondió con gracia y soltura todas las preguntas que le hizo Pergolini, paseando desde la controversia que generó el momento en que deslizó el fallido precio de una docena de empanadas, hasta el arrollador éxito de la serie El Eternauta.

Entre anécdotas y el repaso por la trayectoria del actor, el rating de Otro día perdido (El Trece) fue creciendo durante la presencia de Ricardo Darín en el living televisivo de Mario Pergolini, mientras su principal rival, MasterChef Celebrity (Telefe), desplegó sus armas para no quedar atrás en la contienda por las mediciones.

Mario Pergolini apostó por Ricardo Darín para fortalecer su rating del lunes Ricardo Darín se lució en el programa de Mario Pergolini En términos de números, Pergolini venía de lograr un promedio de 7.1 puntos de rating el viernes pasado con la rendidora visita de la China Suárez, marca que no se replicó con la distendida charla con Darín, que reportó según Kantar Ibope 4.5 puntos.