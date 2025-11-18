En las últimas horas se conocieron nuevos detalles de la visita de Eugenia Suárez a El Trece.

La China Suárez volvió a la Argentina con el objetivo de promocionar el estreno de su nueva serie que pronto estará disponible en Disney+. La actriz visitó a Mario Pergolini el viernes de la semana pasada para hablar de la producción audiovisual y también de los temas polémicos en los que es fuertemente apuntada.

En las últimas horas, la artista y pareja de Mauro Icardi volvió a quedar en el medio de la tormenta luego de que revelaron una polémica actitud que tuvo antes de la nota con el periodista. Por el estudio de Otro Día Perdido pasaron diferentes figuras y en el camarín del los invitados colocaron una imagen de cada uno de ellos.

Lo que la pone en el foco nuevamente a Eugenia es la actitud que tuvo con dos retratos de invitados. Se trata nada más ni nada menos que de las fotos de Yanina Latorre y del streamer Martín Cirio y fue la propia conductora de América quien dio a conocer los detalles.

Revelaron la polémica actitud de la China Suárez tras la entrevista con Mario Pergolini Revelaron la polémica actitud que tuvo la China Suárez tras la nota con Mario Pergolini "Lo contó Pergolini, no lo estoy inventando... Cuando entraron al camarín después de que se fue la China, la foto mía y la de Martín Cirio las habían sacado y las habían tirado", comentó Latorre en El Observador.