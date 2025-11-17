La China Suárez fue noticia durante la jornada del lunes luego de la entrevista que realizó con Moria Casán para su programa en El Trece. En la charla, la conductora no tuvo filtro a la hora de realizar las preguntas y la actriz tampoco lo tuvo para responderle cada una de las consultas.

En el inicio, la actriz reconoció que la historia de amor con Mauro Icardi comenzó en París, donde se vio en una habitación de hotel con el futbolista a escondidas de Wanda Nara. En medio de estas declaraciones, la China destacó que su pareja le envió un mensaje cuando ella "estaba bajo tierra" y pasándola mal por la relación con Benjamín Vicuña.

Lo cierto es que desde Sálvese Quien Pueda fueron a buscar la palabra del actor chileno, quien se mostró muy molesto: "No entiendo el otro lado (la China), me parece muy triste la verdad". Luego, agregó que "fueron 6 años, dos hijos hermosos, mucho amor y cosas que tienen que ver con la pareja".

Benjamín Vicuña rompió el silencio tras las declaraciones de la China Suárez Benjamín Vicuña se mostró furioso tras las declaraciones de la China Suárez: "Me parece muy..." "No entiendo por qué tengo que estar hablando de esto y no entiendo del otro lado se insiste sobre lo mismo, la verdad que muy triste", expresó Vicuña, molesto por los dichos de la China Suárez en la entrevista exclusiva que realizó con Moria Casán.