La China Suárez encendió el ventilador y fulminó a Benjamín Vicuña en las redes

La actriz se encuentra muy activa y opinó fuertemente sobre la actitud que tiene el padre de sus hijos.

La China Suárez volvió muy recargada al país y en las últimas horas estalló contra Laura Ubfal, debido a la información que brindó por la entrevista en LUZU TV, que se terminó cancelando. En medio de todo esto, la actriz decidió apuntar contra Benjamín Vicuña, padre de sus hijos.

El mensaje aparece en medio de negociaciones sobre el régimen de visitas y la residencia de los niños, lo que añade gravedad al cruce. Una cuenta de X (ex Twitter) expresó: "Si ustedes pensaron que eso es todo, no señoras, pongan la pava, que mañana es el día de BV (Benjamín Vicuña) y CS ( China Suárez) y encuentro entre abogados".

Suárez respondió a un comentario de un usuario que señalaba que, si bien ella ponía "800 mil condiciones", esperaba que Vicuña dejara de filtrar información sobre los hijos a la prensa. Fue luego de leer esto, que la artista decidió arremeter contra su expareja.

El durísimo posteo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña Captura de pantalla 2025-11-12 131904 "Se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas y todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara", expresó, dejando en claro que el actor chileno busca ser en todo esto quedar como una víctima.

El recordado posteo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña Es la primera vez que la China Suárez vuelve a referirse a Vicuña luego del escandaloso posteo que realizó en sus redes sociales, donde criticó sin piedad la figura paternal del actor: "El papá, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua, pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo", fue uno de los tantos párrafos que escribió en la publicación durante el mes de julio.