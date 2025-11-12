La China Suárez destrozó a Laura Ubfal en redes sociales y estalló el escándalo

La periodista confirmó que a la actriz la bajaron de LUZU TV y ella le respondió sin filtro.

La China Suárez finalmente llegó a la Argentina con Mauro Icardi y se encuentra promocionando Hija del Fuego, la nueva serie que se estrenará en Disney+ y promete arrasar en la plataforma. En medio de todo esto, estalló el escándalo, ya que según Laura Ubfal, desde LUZU TV decidieron no hacer nota por los pedidos que hizo la artista.

"Nico Occhiato dejó sin nota a China Suarez. Ella solo quería haber nota si estaba él y con toda la promo ya hecha en Luzu no estará en el programa de Diego Leuco", expresó la periodista en su cuenta de X (ex Twitter).

Esto tomó gran repercusión, que la pareja de Mauro Icardi decidió responder: "Laurita, te sale el resentimiento por los poros siempre. Además, repetís como lorito lo que te dicen y te dejas operar. También me comentaron los de prensa que estabas enojada porque querías una nota y dije que no. A ver si empezamos a hablar con la verdad".

El posteo de Laura Ubfal Captura de pantalla 2025-11-12 080023 Foto: X / @laubfal. "Hace años que no te doy notas porque no respeto cómo te manejas. Ahora, cuando tuviste que escribirme para pedirme que reciba bien a tu hija que iba a trabajar en la serie que estaba filmando, no tuviste ningún problema", escribió la China Suárez en el final del comunicado contra Laura Ubfal.