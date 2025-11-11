Escándalo con la China Suárez: por qué bajaron su entrevista en LUZU TV

Lo que pudo ser un exitoso tour de prensa terminó siendo una verdadera polémica. Una especialista en espectáculos contó los detalles de la escandalosa baja.

La accidentada campaña de difusión de la China Suárez para su nuevo proyecto La hija del Fuego (Disney+), sumó un capítulo escandaloso. La frustrada entrevista en LUZU TV dejó de ser un simple rumor para convertirse en una polémica expuesta con lujo de detalles por dos de las figuras más informadas del medio. En el centro de la controversia se encuentra la supuesta exigencia de la protagonista para concretar la nota, una condición que la producción del canal de streaming consideró inaceptable, precipitando el desplante final.

La explosiva versión de Yanina Latorre en SQP sobre la baja de la China Suárez Las polémicas condiciones que puso la China Suárez en LUZU TV. Video: SQP (América TV) Desde el estudio de SQP (América TV), la periodista Yanina Latorre se encargó de revelar la raíz del conflicto que terminó con la cancelación de la entrevista. Según explicó la conductora, la actriz impuso una condición determinante que atentaba contra la dinámica del programa Antes que Nadie, conducido por Diego Leuco. "Va a la nota solamente si Nico Occhiato está en el piso, adentro al aire del programa de Leuco", detalló la experta en espectáculos, exponiendo el requerimiento. "Una falta de respeto. Y no se bajó ella, Diego Leuco y a su productora ejecutiva y a Nico Occhiato les pareció", agregó. Esta postura fue secundada por Fede Popgold, panelista y trabajador de la mencionada señal digital, quien remarcó: "Ella se pensó que era la reina de Inglaterra, que podía pedir lo que quería, le faltó el respeto al programa en general que encima es un programón, es una bol* por que se lo pierde ella".

La búsqueda de espacios por parte de la prensa de la serie de la China Suárez había comenzado por el ciclo Nadie Dice Nada, pero la respuesta había sido que la semana ya estaba "armada". Tras este primer intento, la propuesta se redirigió hacia Antes que Nadie, que sí había aceptado recibir a la estrella.

Fefe Bongiorno confirmó la interna: el desplante a Diego Leuco y el veto final Fede sobre la baja de la China La versión de Fefe sobre el nuevo escándalo que rodea a la China Suárez. Foto: Instagram @fedeebongiorno Las versiones periodísticas encontraron un fuerte respaldo en el productor Fefe Bongiorno, quien utilizó su cuenta de Instagram para confirmar la veracidad de la información que ya circulaba. “Lo que están contando Yanina, Guido, etc, es verdad. La prensa de la serie quería a La China en LUZU pero en Nadie Dice Nada respondieron que ya tenían la semana armada”, afirmó en su post el productor, corroborando el cronograma inicial de negociaciones.