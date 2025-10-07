El insólito momento de una panelista de LUZU TV que preocupó a sus colegas en vivo

Mientras estaban al aire en un famoso programa de la emisora de streaming, una de sus integrantes protagonizó una situación que causó risas y alertas.

La popularidad de los streamings y los programas de entretenimiento por plataformas ha generado momentos verdaderamente virales, y el equipo de Nadie Dice Nada en Luzu TV fue testigo de una anécdota que, de tan insólita, escaló de la risa a la preocupación en cuestión de minutos. La reconocida panelista relató en vivo una situación que vivió el pasado viernes con su automóvil que, según se reveló al aire, ¡podría haber estado en marcha durante varios días! El relato descolocó por completo a sus compañeros y a la audiencia del ciclo conducido por Nico Occhiato.

El inesperado episodio comenzó cuando Momi Giardina compartió con el equipo una notificación que había recibido de la encargada de su edificio. Para contextualizar la situación, la artista reprodujo un audio en el que la mujer le advertía: "Momi, ¿cómo estás? Escuchame una cosa. Desde ayer a la noche tenés el auto prendido y vino la policía. Dice que se está por apagar. Te aviso para que sepas. No sé si tenés la llave adentro". Con una notoria calma que contrastaba con la magnitud del descuido, la panelista reconoció que se había "colgado mal", asegurando en tono jocoso: "Todavía no sé dónde está. Esto fue el viernes a la tarde, me colgué mal. Lo juro porque me caiga acá muerta".

La despistada influencer del famoso programa de streaming también mostró la respuesta que le envió a la encargada, asumiendo su despiste con gracia: "Ay, Vero. No puedo ser tan pel*. No, no... Qué bol* que soy". Justificando su error ante sus compañeros, la artista explicó que su vehículo se enciende y apaga con un botón, lo que facilita el olvido. "Yo se lo reenvié a Sebas y él se ocupó. No le doy valor a las cosas materiales. Yo no lo apago cuando lo cierro... O sea, es un botón. Te podés olvidar", se defendió la panelista, aludiendo a su pareja como la persona que, supuestamente, había resuelto la situación.

Sin embargo, el clima de humor y risas que primaba en el estudio cambió drásticamente. En el clímax de la anécdota, una notificación inesperada llegó a la producción de Luzu TV: alguien había enviado un video que mostraba el auto de la comediante ¡aún encendido! "Acaba de llegar un video del auto de Momi y sigue en marcha... ¡es ahora!", exclamó Nico Occhiato al aire, dejando a todos estupefactos. El tiempo que el vehículo llevaba prendido se transformaba en una incógnita aún mayor, demostrando que el problema no había sido solucionado.