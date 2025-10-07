Revelaron la exorbitante cifra en dólares que cobra Julieta Poggio por publicitar en sus redes sociales

Un video publicado en TikTok recientemente generó un impactante revuelo mediático. El clip, que rápidamente se volvió viral, reveló las supuestas tarifas que una de las figuras más populares de la última edición de Gran Hermano 2022 cobraría por promocionar marcas y negocios en sus redes sociales. La información, que surgió del streaming Ya Fue Todo, apunta a que Julieta Poggio solicitaría importantes cifras en dólares por sus colaboraciones comerciales, provocando una ola de comentarios y críticas debido a los altos montos.

La polémica se inició cuando una joven emprendedora, en un intento por expandir su negocio, compartió su frustración tras contactar a los representantes de figuras populares. La usuaria reflejó su experiencia con un mensaje que se viralizó rápidamente: “Yo queriendo expandir mi negocio con influencers pero soy re pobre”. El clip incluía capturas de pantalla donde se detallaban los presuntos costos exigidos por la mediática y otra excompañera de reality.

La difusión de los datos escaló hasta el programa Ya Fue Todo, donde uno de sus conductores, al analizar el caso, detalló cómo se desató el escándalo. “Esta emprendedora contacta a un manager que maneja a varias personas y publica un TikTok contando que quiere expandir sus negocios con influencers. Entre las opciones, le ofrecen a Juli Poggio y a Denisse González”, explicó. Este comentario abrió un debate más amplio sobre cómo se establecen las tarifas en el ecosistema digital y el acceso de los pequeños y medianos emprendimientos a este tipo de publicidad.

El video que expone las fuertes sumas que Julieta Poggio cobra por hacer publicidad en sus redes La sorprendente cifra en dólares que cobra Juli Poggio por sus posteos en redes La sorprendente cifra en dólares que cobra Juli Poggio por sus posteos en redes. Video: Instagram @jotaxdigital

De acuerdo con lo difundido en el streaming, las cifras son notables. Julieta Poggio pediría cerca de 1.000 dólares por subir una historia simple a Instagram, escalando a 1.800 dólares por dos historias y hasta 3.500 dólares por la publicación de un reel. A su vez, otra ex hermanita, Denisse González, manejaría un valor cercano a los 680 mil pesos argentinos por un video. Montos que, según el sentir generalizado de los internautas, dejarían completamente afuera a las pymes y emprendimientos de menor escala. En el video original, la emprendedora lamentó la situación, afirmando: “Con esos números, una pyme no puede competir”.