Aseguran que dos famosos habrían terminado la noche juntos en una habitación tras los Premios Martín Fierro

Los Premios Martín Fierro se celebraron el lunes 29 de septiembre y, este martes, en los programas de espectáculos se hablaron sobre los looks de la alfombra roja y también de las perlitas de la gala y lo que ocurrió después.

De manera enigmática, Pepe Ochoa en LAM reveló que una productora vio a un famoso yendo a la habitación de otra celebridad en el Hotel Hilton, donde se llevó a cabo el evento.

"Ayer fuimos a un boliche después de ganar el premio. Estuvimos en un after divino en el que vimos una situación, y alguien me dice '¿A que no sabés quién entró a una de las habitaciones del piso 8?'", contó el panelista.

"Empiezo a atar cabos. (…) Una de nuestras productoras vio esa situación. Y cuando me llega el dato que empiezo a preguntar si habían visto tal o cual cosa, coincidía con que este personaje estaba entrando a un cuarto (…) y ese cuarto era de la chica con la que se habían besado anteriormente", añadió Ochoa.

Julieta Poggio Julieta Poggio habló en LAM. RS Fotos.

Entonces, Pepe develó: "Martín Salwe pasó la noche con Julieta Poggio. Ella fue a la habitación, luego él disimuladamente fue hasta el sexto piso. Juli Poggio habilitó a Salwe a subir y pasaron toda la noche juntos"

"Está bien porque ella tiene relación abierta con el novio", dijo Yanina Latorre, en referencia a lo que dijo la exparticipante Gran Hermano en su momento.

En tanto que Federico Bongiorno sumó nueva información al respecto. "Ahí le pregunté a Juli por esta situación. Me dice: 'Le di un pico, literalmente, porque me cayó bien. Literalmente reparto picos'", leyó el periodista, quien aseguró haber sido besado por la joven. Por último, Bongiorno comentó que Poggio le dijo que se fue "a dormir a la habitación con una amiga".