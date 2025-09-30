Un famoso conductor fue captado a los besos con una periodista tras los Martín Fierro: el video

Los Premios Martín Fierro de televisión se celebraron el lunes 29 de septiembre y las diferentes figuras llegaron hasta el Hotel Hilton para festejar la gran noche. La transmisión estuvo a cargo de Telefe y como es costumbre, tras la gala, los famosos pasaron al ya conocido "After Party" para distenderse.

Fue en esta fiesta que vieron a un reconocido ganador de la noche a los besos con una periodista. Se trata nada más ni nada menos que de Federico Bal, quien semanas atrás expresó que estaban empezando a conocerse con Evelyn Botto, pero en ese momento subrayó: " Esto no quita que mañana la puedan ver a ella con alguien y a mí con alguien, no es infidelidad".

"Fede Bal y una chica misteriosa a los besos furiosos en el after de los Martín Fierro", expresaron en el canal Love Streaming y posteriormente compartieron el clip donde se lo puede ver a los besos con la joven comunicadora. Lo cierto es que la periodista tiene nombre y apellido, se trata nada más ni nada menos que de Juli Roque, cronista del programa Los Profesionales de Siempre.

Video: Federico Bal a los besos con una periodista tras los Martín Fierro ¡Polémica! Un famoso conductor fue captado a los besos con una periodista tras los Martín Fierro

Por supuesto que, ante la viralización del video, Juli Roque decidió hablar en el ciclo conducido por Florencia de la V y fue contundente: "Nos dimos un par de besos y me dijo que está soltero. Creo que bailamos, me dijo que era muy linda y me chamuyó. Me dijo ‘ponete los lentes’".